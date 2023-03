Sempre colpa della Wagner Per la stampa italiana sarebbe dietro l’assalto agli ultras della Roma

(Di venerdì 17 marzo 2023), 17 mar – Uno spettro si aggira per l’Europa: lo spettrobrigata. O almeno così sembrerebbe a sentire i giornalisti nostrani. Dopo essere stati accusati dal ministroDifesa Guido Crosetto di esserel’aumento degli sbarchi in Italia, ora una ricostruzioneDigos riportata da Il Messaggero ini mercenari russi di aver compiuto l’agguato allo storico gruppo del tifo organizzatonista dei Fedayn, con tanto di furtopezza.contro i Fedayn e lo striscione rubato Lo scontro era avvenuto lo scorso 4 febbraio in piazza Mancini a, storico ritrovo dei Fedayn, quando una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Meloni ha incontrato (a Roma!) i naufraghi superstiti alla tragedia di Cutro ed ha chiesto loro “quanto fossero con… - fuocoefiamme1 : RT @lillyyyna: I vostri attacchi a Oriana. Il vostro difendere Daniele. Questo è il motivo per cui più della metà delle violenze maschili s… - LauraAn02429686 : RT @lillyyyna: I vostri attacchi a Oriana. Il vostro difendere Daniele. Questo è il motivo per cui più della metà delle violenze maschili s… - ginoantonacci1 : @GiorgiaMeloni Tutti fenomeni, la colpa è sempre degli altri. Giorgia Anna Marchi sta portando il paese indietro es… - BhsRoma : @itsmeback_ Nessuna differenza, è sempre colpa di Piantedosi -

'Meta - scriveMazza - con questa iniziativa ha voluto colpire l'intera filiera musicale ... Ma c'è anche chi sostiene che lasia dell'altra parte, quindi di Siae. È il caso di Matteo Flora ...... il lip sync o le transizioni, cavalcate trend e tendenze avendo l'accortezza di mantenere... Non sentitevi inse volete prendervi una pausa, ma cercate di avere costanza quotidiana anche ......ha sottolineato l'allenatore del Monza nella conferenza stampa di vigilia - In campo abbiamo... 'Andrea ha un tallone gigante, èsua (ride, ndr). Non è la prima volta che capita per così ...