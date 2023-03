Sei italiane ai quarti di finale delle coppe europee Altro che campionato di basso livello

(Di venerdì 17 marzo 2023) C’è una favoletta che si racconta per giustificare il distacco abissale che il Napoli ha messo tra sé e le (diciamo) dirette inseguitrici. La favoletta sarebbe che il Napoli ha approfittato di un calo di rendimento generalesquadre più accreditate e che il cammino fin qui inarrestabile degli azzurri sarebbe stato agevolato da una Serie A non all’altezza. Poi, però, ci sono le, dove le squadre di Serie A si sono confrontate con il gotha del calcio europeo. E se il Napoli ha confermato anche in Champions quanto di buono fatto in, le altre non sono state da meno. Aiditre competizioni l’Italia arriva con ben sei squadre: gli azzurri e le milanesi in Champions, la Juve e la Roma in Europa League e la Fiorentina in Conference. Ad andare fuori, più ...

Terminate le gare della settimana, con sei squadre italiane che hanno conquistato il pass per il turno successivo, a Nyon si svolgono i sorteggi di Champions League, Europa League e Conference Europa League. Redazione VareseNews redazione@...le squadre italiane ancora in corsa in Europa: Napoli, Inter, Milan, Juventus, Fiorentina e Roma. Tutto in diretta su Sky Sport 24

Sacchi: "Avanti sei su sette. Europa, per l'Italia un punto di partenza" La Gazzetta dello Sport

Sul derby italiano: "Non mi è mai capitato. E' diverso affrontare una squadra che ti conosce bene. Eravamo tre italiane al sorteggio, sapevamo che poteva capitare". Su Osimhen: "Quando ci sono i cross ...