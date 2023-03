Segni. Sabato 18 Marzo alle ore 17.30 sarà presentata la silloge del poeta Claudio Leoni “Diversi accessi. Un canzoniere piccolo piccolo. Tanto per andare a capo” (Di venerdì 17 marzo 2023) Cronache Cittadine Segni (Eledina Lorenzon) – Sabato 18 Marzo alle ore 17.30 sarà presentata nell’accogliente Bottega dei Musici in Via Pacinotti a L'articolo Cronache Cittadine. Leggi su cronachecittadine (Di venerdì 17 marzo 2023) Cronache Cittadine(Eledina Lorenzon) –18ore 17.30nell’accogliente Bottega dei Musici in Via Pacinotti a L'articolo Cronache Cittadine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Oroscopo di sabato 18 marzo: ottime notizie per tutti i segni - CorriereCitta : Oroscopo Branko weekend, le previsioni di sabato 18 e domenica 19 marzo 2023: i segni fortunati e la classifica - GPerenne : @sbonaccini @LucioMalan Come commento vergognoso ? Avete passato tutto sabato a dire che gli altri dovevano stare a… - qwertycomunica : Prima giornata di week-end e tra una stanchezza dei sentimenti per alcuni segni ed altri con un periodo di incertez… - QdSit : Oroscopo del giorno, sabato 11 marzo 2023: Luna in Scorpione, i segni più fortunati -