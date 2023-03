Seduta mattutina per il Napoli a Castel Volturno (Di venerdì 17 marzo 2023) Il Napoli ha svolto una Seduta di allenamento mattutina a Castel Volturno, di seguito il report ufficiale: Gli azzurri preparano il match contro il Torino in programma domenica allo Stadio Olimpico Grande Torino per la 27esima giornata di Serie A (ore 15). Il gruppo ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e lavoro sul possesso palla. Successivamente la squadra ha svolto lavoro tattico e partita a campo ridotto. Raspadori ha fatto allenamento personalizzato in campo e terapie. Demme non si è allenato per un affaticamento muscolare. Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 17 marzo 2023) Ilha svolto unadi allenamento, di seguito il report ufficiale: Gli azzurri preparano il match contro il Torino in programma domenica allo Stadio Olimpico Grande Torino per la 27esima giornata di Serie A (ore 15). Il gruppo ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e lavoro sul possesso palla. Successivamente la squadra ha svolto lavoro tattico e partita a campo ridotto. Raspadori ha fatto allenamento personalizzato in campo e terapie. Demme non si è allenato per un affaticamento muscolare.

