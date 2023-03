Secret Invasion | Nick Fury avrà una moglie nella serie Marvel | ecco chi sarà

(Di venerdì 17 marzo 2023) Scelta l'attrice che vestirà i panni di Priscilladell'ex leader dello S.H.I.E.L.D., nell'attesaTV. Nel corso degli anni si era fatto riferimento alladiall'interno dell'MCU senza mai mostrarla in volto. La sua prima apparizione in live action avverrà inrealizzata per Disney+, einterpretata da un'attrice ben nota nel panorama televisivo. Stiamo parlando di Charlayne Woodard, nota per i suoi ruoliHBO In Treatment e in Pose. L'attrice vinse anche un Tony Award nel '78 per la sua performance nel musical Ain't Misbehavin'. Charlayne ...

Nel corso degli anni si era fatto riferimento alla moglie di Nick Fury all'interno dell'MCU senza mai mostrarla in volto. La sua prima apparizione in live action avverrà in, serie realizzata per Disney+, e sarà interpretata da un'attrice ben nota nel panorama televisivo. Stiamo parlando di Charlayne Woodard , nota per i suoi ruoli nella serie HBO In

Scelta l'attrice che vestirà i panni di Priscilla Fury, moglie dell'ex leader dello S.H.I.E.L.D., nell'attesa serie TV Marvel Secret Invasion. Nel corso degli anni si era fatto riferimento alla moglie