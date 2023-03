"Se vuoi...". Milly Carlucci, l'incredibile proposta ad Antonella Clerici (Di venerdì 17 marzo 2023) Il Cantante Mascherato partirà domani sera su Rai 1: si tratta della quarta edizione del programma condotto da Milly Carlucci, quest'anno spostato nella più prestigiosa collocazione del sabato sera. A sfidarlo, su Canale 5, sarà il serale di Amici di Maria De Filippi. Proprio per ricordare ai telespettatori il ritorno dello show, la conduttrice è intervenuta tramite collegamento nella puntata di È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici. La Carlucci ha anche invitato la collega a partecipare a una puntata del talent come ospite. E chissà che la Clerici alla fine non decida di accettare l'invito, magari entrando nel cuore che nasconde il cosiddetto “mascherato per una notte”. Proprio a proposito di questa figura, Milly ha annunciato che la maschera del ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) Il Cantante Mascherato partirà domani sera su Rai 1: si tratta della quarta edizione del programma condotto da, quest'anno spostato nella più prestigiosa collocazione del sabato sera. A sfidarlo, su Canale 5, sarà il serale di Amici di Maria De Filippi. Proprio per ricordare ai telespettatori il ritorno dello show, la conduttrice è intervenuta tramite collegamento nella puntata di È sempre mezzogiorno di. Laha anche invitato la collega a partecipare a una puntata del talent come ospite. E chissà che laalla fine non decida di accettare l'invito, magari entrando nel cuore che nasconde il cosiddetto “mascherato per una notte”. Proprio a proposito di questa figura,ha annunciato che la maschera del ...

