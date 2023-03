Se tutte le fabbriche fossero verdi, l’aria nel mondo sarebbe più pulita (Di venerdì 17 marzo 2023) Dal 1974, Losma progetta e costruisce sistemi di depurazione dell’aria e dei liquidi lubrorefrigeranti. L’azienda è nata con la missione di rendere più sano l’ambiente lavorativo, focalizzandosi nella filtrazione e garantendo un ambiente sicuro di fabbrica. Nel 2021, l’azienda di Curno, si è aggiudicata in partnership con altre due aziende bergamasche, Fae Tecnology e Ma-El, un importante finanziamento LIFE da parte dell’Unione Europea. Il progetto Green Factory è stato infatti premiato tra gli oltre 1.700 progetti che hanno bussato alle porte di CINEA – l’Agenzia Esecutiva Europea per le Infrastrutture Climatiche e l’ambiente. L’idea è quella di fornire un sistema integrato di sanificazione ambientale, che, attraverso una serie di rilevatori di qualità dell’aria distribuiti lungo tutto l’impianto, è in grado di monitorare costantemente i parametri di ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 17 marzo 2023) Dal 1974, Losma progetta e costruisce sistemi di depurazione dele dei liquidi lubrorefrigeranti. L’azienda è nata con la missione di rendere più sano l’ambiente lavorativo, focalizzandosi nella filtrazione e garantendo un ambiente sicuro di fabbrica. Nel 2021, l’azienda di Curno, si è aggiudicata in partnership con altre due aziende bergamasche, Fae Tecnology e Ma-El, un importante finanziamento LIFE da parte dell’Unione Europea. Il progetto Green Factory è stato infatti premiato tra gli oltre 1.700 progetti che hanno bussato alle porte di CINEA – l’Agenzia Esecutiva Europea per le Infrastrutture Climatiche e l’ambiente. L’idea è quella di fornire un sistema integrato di sanificazione ambientale, che, attraverso una serie di rilevatori di qualità deldistribuiti lungo tutto l’impianto, è in grado di monitorare costantemente i parametri di ...

