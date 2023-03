Se ne va un pezzo della città, addio Ottavio Pietrantonio (Di venerdì 17 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiÈ venuto a mancare questa notte Ottavio Pietrantonio, personaggio noto nel panorama sportivo sannita. Pietrantonio è stato portiere del Benevento calcio e, tra le altre cose, presidente della AP Benevento, compagine cestistica che negli anni Novanta cominciò la scalata verso la serie B d’eccellenza, artefice della prima volta della nazionale italiana di Ettore Messina al Palatedeschi (allora Palasannio). È stato presidente provinciale Fip e numero uno dei veterani sportivi. Oltre allo sport, che è stato un ambito importante nella sua vita, lo si ricorda per la grande ‘beneventanità’ trasmessa ai concittadini attraverso la pubblicazione di alcuni libri e rubriche su diverse testate locali. Non basterebbe un articolo per raccontare tutto ciò che ‘don’ ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiÈ venuto a mancare questa notte, personaggio noto nel panorama sportivo sannita.è stato portiere del Benevento calcio e, tra le altre cose, presidenteAP Benevento, compagine cestistica che negli anni Novanta cominciò la scalata verso la serie B d’eccellenza, arteficeprima voltanazionale italiana di Ettore Messina al Palatedeschi (allora Palasannio). È stato presidente provinciale Fip e numero uno dei veterani sportivi. Oltre allo sport, che è stato un ambito importante nella sua vita, lo si ricorda per la grande ‘beneventanità’ trasmessa ai concittadini attraverso la pubblicazione di alcuni libri e rubriche su diverse testate locali. Non basterebbe un articolo per raccontare tutto ciò che ‘don’ ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... paolocamicix : Regione di avidi bigotti merdosi che li inchioderei 3/4 mesi in un paese che non sanno un cazzo della,lingua, cultu… - tulipaola : Io da quando sono al nord ho iniziato a usare l’articolo davanti ai nomi, ogni volta che capita un pezzo della mia… - AllMusicItalia : Pagelle nuovi singoli del 17 marzo a cura di Fabio Fiume. Sono ben dieci i brani che hanno colpito il nostro critic… - ale_s_sandro19 : @ldb_96 Sul pezzo oggi con le libere della F1 - Pippi74723463 : @InTrashWeTrust9 é questo il punto ?? non riesco a capire é come se mi mancasse un pezzo della narrazione… e non par… -