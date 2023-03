Scuola, stipendi in aumento docenti cedolino marzo 2023 fino a 124 euro, in pagamento arretrati supplenti e precari Covid (Di venerdì 17 marzo 2023) Scuola stipendio docenti in aumento col cedolino NoiPa di marzo 2023 fino a 124 euro, in pagamento anche gli arretrati ai supplenti e ai precari Covid per il servizio pregresso svolto. Nella giornata di ieri, 16 marzo, è arrivata la conferma dei 300 milioni di euro che confluiranno per gli aumenti delle retribuzioni degli insegnanti. ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 17 marzo 2023)incolNoiPa dia 124, inanche gliaie aiper il servizio pregresso svolto. Nella giornata di ieri, 16, è arrivata la conferma dei 300 milioni diche confluiranno per gli aumenti delle retribuzioni degli insegnanti. ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EdoArri : RT @AlessioColzani: ? #SCUOLA: SBLOCCATI 300 #MILIONI DI EURO PER AUMENTARE LO #STIPENDIO DI 1,2 MILIONI DI #LAVORATORI Grande traguardo d… - qui_finanza : Contratto scuola, aumentano gli stipendi dei docenti - gaetiannone1971 : RT @MIsocialTW: Su proposta del Ministro @G_Valditara, è stato integrato l’Atto di indirizzo dell’accordo sottoscritto con i Sindacati lo s… - AlessioColzani : ? #SCUOLA: SBLOCCATI 300 #MILIONI DI EURO PER AUMENTARE LO #STIPENDIO DI 1,2 MILIONI DI #LAVORATORI Grande traguar… - EnricoAntonio68 : RT @G_Valditara: (1/2) Un impegno mantenuto: 300 mln in più per gli stipendi della #scuola. Valorizzare il personale è una delle nostre mis… -