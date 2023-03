Scuola secondaria di II grado, casi particolari: quali sono e cosa fare. La nota informativa ministeriale (prove INVALSI 2022-2023) (Di venerdì 17 marzo 2023) Pubblicata dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione la nota informativa che analizza e tratta i casi particolari relativi alle prove INVALSI di questo a.s. 2022-2023. Si ricorda che l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), nell'ambito della realizzazione delle proprie attività effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo, le Linee guida, i Regolamenti e il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue. Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle ... Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 17 marzo 2023) Pubblicata dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione lache analizza e tratta irelativi alledi questo a.s.. Si ricorda che l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (), nell'ambito della realizzazione delle proprie attività effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo, le Linee guida, i Regolamenti e il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue. Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle ...

