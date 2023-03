Scuola, 300 milioni in più nella busta paga di docenti e Ata: aumento di 124 euro lordi al mese (Di venerdì 17 marzo 2023) Un'integrazione del contratto, ma sono soldi sottratti al miglioramento dell'offerta formativa. Il ministro Valditara: "Non c'è merito senza dignità" Leggi su repubblica (Di venerdì 17 marzo 2023) Un'integrazione del contratto, ma sono soldi sottratti al miglioramento dell'offerta formativa. Il ministro Valditara: "Non c'è merito senza dignità"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MattinoDiVerona : Acque Veronesi consegna oltre 300 borracce ai bambini della scuola primaria di Soave Leggi tutto:… - EnricoAntonio68 : RT @G_Valditara: (1/2) Un impegno mantenuto: 300 mln in più per gli stipendi della #scuola. Valorizzare il personale è una delle nostre mis… - CinziaVezzoli : RT @G_Valditara: (1/2) Un impegno mantenuto: 300 mln in più per gli stipendi della #scuola. Valorizzare il personale è una delle nostre mis… - CorriereUniv : Contratto #scuola arriva a 124 euro mensili in più con l'ultimo aumento frutto dell'accordo tra ministero e sindaca… - LucreziaPasseri : RT @G_Valditara: (1/2) Un impegno mantenuto: 300 mln in più per gli stipendi della #scuola. Valorizzare il personale è una delle nostre mis… -