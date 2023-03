Scopri il segreto per trasgredire senza rimpianti nella nuova puntata di Ciao Maschio! (Di venerdì 17 marzo 2023) Ciao Maschio, il talk show condotto da Nunzia De Girolamo, torna sabato 18 Marzo con l’ottava puntata in onda su Rai1. Il tema di questa settimana sarà la trasgressione, e la conduttrice ha invitato tre ospiti di grande spessore per discutere del tema insieme a lei. Ciao Maschio: gli ospiti dell’ottava puntata Alberto Matano, noto conduttore televisivo e giornalista, Raul Cremona, comico ed illusionista, e Gennaro Della Volpe, noto come Raiz, cantautore ed attore, saranno gli ospiti della serata. Il set dello studio sarà completamente rivoluzionato per seguire il modello scenografico di quei club per soli gentiluomini, creando un’atmosfera che richiamerà la trasgressione e l’eccitazione del peccato. La discussione del tema comune di puntata sarà preceduta da brevi interviste face to face che la ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 17 marzo 2023)Maschio, il talk show condotto da Nunzia De Girolamo, torna sabato 18 Marzo con l’ottavain onda su Rai1. Il tema di questa settimana sarà la trasgressione, e la conduttrice ha invitato tre ospiti di grande spessore per discutere del tema insieme a lei.Maschio: gli ospiti dell’ottavaAlberto Matano, noto conduttore televisivo e giornalista, Raul Cremona, comico ed illusionista, e Gennaro Della Volpe, noto come Raiz, cantautore ed attore, saranno gli ospiti della serata. Il set dello studio sarà completamente rivoluzionato per seguire il modello scenografico di quei club per soli gentiluomini, creando un’atmosfera che richiamerà la trasgressione e l’eccitazione del peccato. La discussione del tema comune disarà preceduta da brevi interviste face to face che la ...

