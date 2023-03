(Di venerdì 17 marzo 2023) Loin volo tra i due jet russi e il drone americano ha creato un pericoloso incidente diplomatico. Al momento, nessuna delle due parti vuole sfruttare l'episodio per far salire la tensione ma ...

Loin volo tra i due jet russi e il drone americano ha creato un pericoloso incidente diplomatico. Al momento, nessuna delle due parti vuole sfruttare l'episodio per far salire la tensione ma di ...Abbonati per leggere anche Leggi anche Lo sberleffo di Grillo ai magistrati che lo indagano: "Ecco le mie tariffe per il traffico di influenze" Grillo troppo vicino alla Cina,Verdi ...La tensionecieli europei non si allenta dopo la distruzione di un drone americano sul Mar Nero. Gli Stati Uniti stanno effettuando una valutazione su come ridurre il rischio di unocon i russi, che ...

Scontro nei cieli, il Cremlino premia i piloti dei caccia: “Impedita la violazione dei confini” Globalist.it

Nei resoconti del colloquio diffusi da Mosca e Pechino mancò ... non dall'amicizia «senza limiti» verso Putin (che pure stima e apprezza per come ha saputo ingaggiare nello scontro l'Occidente, ...