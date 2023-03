Scontri tra ultras a Napoli | il pm Amato | “C’è senso di impunità Contro le violenze serve più carcere preventivo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 marzo 2023) Ledisono “la punta di un iceberg” e, mentre l’indagine va avanti, “già si può dire che abbiamo assistito a qualcosa di eclatante” in cui “si è superato ogni limite”. Per Sergio, procuratore aggiunto a, gliin occasione del ritorno degli ottavi di Champions League non sono stati “un episodio imprevedibile”. Quello dellenel mondo, sostiene il magistrato in un’intervista a La Stampa, è “un fenomeno degenerativo di condotte violente” in cui “gli episodi si ripetono con frequenza ravvicinata e crescente”. Oltre alle tensioni nel centro storico di, ricorda la guerriglia in autostrada vicino ad Arezzo di due mesi fa e il furto dello striscione dei Fedayn fuori dallo stadio Olimpico messo a segno ...