Scontri a Napoli, Piantedosi sulle violenze degli ultras del Francoforte: "Polizia ha evitato danni più gravi" (Di venerdì 17 marzo 2023) Il suo provvedimento di vietare la trasferta allo stadio Maradona di Napoli per i tifosi del Francoforte aveva fatto arrabbiare il presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin, ma non è stato sufficiente ad impedire che un nutrito gruppo di supporters tedeschi arrivasse comunque nel capoluogo campano: il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi torna sugli Scontri che hanno devastato il centro storico della città prima del match di Champions League tra Napoli e Francoforte, e difende l'operato delle forze dell'ordine. "Solo grazie alla consueta competenza, all'equilibrio e alla concretezza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza – ha detto il titolare del Viminale – si sono evitati danni più gravi"

