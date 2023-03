Scontri a Napoli | dal Comune attaccano | richiesta all’UEFA e all’Eintracht Francoforte

(Di venerdì 17 marzo 2023) In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Nino Simeone, consigliere deldie Presidente della Commissione Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità.di risarcimento per i danni alla città Ecco quanto evidenziato: Come presidente della Commissione Infrastrutture e Protezione Civile, ho scritto una lettera al Sindaco dove chiederemo alla UEFA e al club tedesco il risarcimento per gli ingenti danni che ha subìto la città negli ultimi giorni. Speriamo possa essere approvato tutto nel prossimo consiglio comunale, quello che è accaduto è stato inimmaginabile e gli sciacalli giunti in città hanno messo a ferro e fuoco il centro cittadino. Non c’è ancora una cifra sulla somma da risarcire per i danni, aspettiamo un’ispezione completa su tutto il nostro patrimonio ...

Gli scontri tra tifosi fanno paura al Viminale. In particolare, dopo gli incidenti a Napoli alla presenza degli ultras dell'Eintracht Francoforte, c'è allerta sulla prossima partita Lazio - Roma. E giovedì l'impegno della Nazionale di Mancini a Napoli contro l'Inghilterra sarà un altro banco di controllo e vigilanza e lasciano intendere che ci sarà 'massima attenzione' per scongiurare scontri e danni a cose o persone. Nel corso della riunione, 'attenzione è stata dedicata alla partita della Nazionale italiana in programma a Napoli.

prima di uno scontro diretto (al Maradona) che non potrà non risentire del successivo impegno di Champions. Come giocheranno le due squadre il 2 aprile a Napoli sapendo di giocarsi pochi giorni dopo a ...Arriva ai quarti dopo aver scherzato sia all’andata che al ritorno contro l’Eintracht e adesso parte da favorito in questo scontro coi rossoneri. Non è difficile scoprire i segreti del Napoli perché è ...