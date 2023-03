Sciopero Trenord domenica 19 marzo: niente treni garantiti (Di venerdì 17 marzo 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Disagi in vista per i pendolari lombardi. A causa di uno Sciopero indetto dal sindacato Orsa per l’intera giornata di domenica 19 marzo, in Lombardia i treni regionali, suburbani e il collegamento aeroportuale Malpensa Express potranno subire significative limitazioni e cancellazioni. Trattandosi di uno Sciopero indetto in un giorno festivo, l’azienda non potrà attuare alcun ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 17 marzo 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Disagi in vista per i pendolari lombardi. A causa di unoindetto dal sindacato Orsa per l’intera giornata di19, in Lombardia iregionali, suburbani e il collegamento aeroportuale Malpensa Express potranno subire significative limitazioni e cancellazioni. Trattandosi di unoindetto in un giorno festivo, l’azienda non potrà attuare alcun ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... La_Prealpina : Trenord, domenica c’è sciopero - Enric0Chessa : Sciopero di Trenord in programma domenica 19 marzo: non sono previste fasce orarie di garanzia - Il Fatto Quotidiano - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Sciopero di Trenord in programma domenica 19 marzo: non sono previste fasce orarie di garanzia - AnsaLombardia : Trenord: domenica 19 marzo sciopero Orsa, niente treni garantiti. Autobus sostitutivi per Malpensa da Milano Cadorn… - infoitinterno : Sciopero dei treni Trenord domenica 19 marzo. E c'è anche la Stramilano -