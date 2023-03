Sciopero di Trenord in programma domenica 19 marzo: non sono previste fasce orarie di garanzia (Di venerdì 17 marzo 2023) Dalle 3 di domenica 19 marzo alle 2 di lunedì 20 marzo 2023 è in programma uno Sciopero dei treni Trenord, indetto dall’organizzazione sindacale Orsa Ferrovie. Lo Sciopero avviene in una giornata festiva, dunque non sono previste per legge fasce orarie di garanzia. È il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ad aver comunicato i dettagli sulla protesta in programma, sul portale dedicato agli scioperi: l’agitazione riguarderà solo il personale della società Trenord Regione Lombardia. Nessun disagio dunque per i treni gestiti da Trenitalia e Italo. Nessun coinvolgimento neppure per il personale Atm, responsabile del trasporto pubblico urbano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) Dalle 3 di19alle 2 di lunedì 202023 è inunodei treni, indetto dall’organizzazione sindacale Orsa Ferrovie. Loavviene in una giornata festiva, dunque nonper leggedi. È il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ad aver comunicato i dettagli sulla protesta in, sul portale dedicato agli scioperi: l’agitazione riguarderà solo il personale della societàRegione Lombardia. Nessun disagio dunque per i treni gestiti da Trenitalia e Italo. Nessun coinvolgimento neppure per il personale Atm, responsabile del trasporto pubblico urbano ...

