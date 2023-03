Sciame | Billie Eilish nel cast della serie di Donald Glover

(Di venerdì 17 marzo 2023)debutta in, la nuovaPrime Video creata dae Janine Nabers che racconta la storia di Dre esua ossessione per una pop star., la nuovaPrime Video co-creata dae Janine Nabers, arricchisce il suocon l'arrivo di. La piattaforma ha condiviso un breve video che la mostra nello show al suo debutto. Il video diffuso dall'account ufficiale di Prime Video, rivela l'arrivo diin. Secondo la prima anticipazioni,interpreterà un personaggio di nome Eva. La ...

Il video diffuso dall'account ufficiale di Prime Video , rivela l'arrivo diEilish in. Secondo la prima anticipazioni, Eilish interpreterà un personaggio di nome Eva. La serie, come ...... Nabers ha aggiunto: Che ne pensate del debutto come attrice diEilish nella serieLasciate un commento!Da Rolling Stone USA Altre notizie su:Eilish donald glover

La serie di Prime Video intitolata Swarm, ma che arriva in Italia con il titolo Sciame, esce oggi, 17 marzo, sulla piattaforma streaming, e sui social è stato diffuso un teaser che mette in rilievo un ...Eilish compare nel quarto episodio di Sciame. Dopo che la protagonista ha morso Ni’Jah ... Sono ancora più fan di lei come persona dopo aver lavorato insieme sul set». «Billie è arrivata, e la sua ...