Sci | slalom femminile Soldeu | orari tv prima e seconda manche e favorite - Sport - Altri Sport

(Di venerdì 17 marzo 2023) Mikaela Shiffrin a caccia di un nuovo successo, Wendy Holdener e Petra Vlhova proveranno a fermarla. Nessuna italiana in gara in una specialità dove la rinascita è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CIPnotizie : ???? Trionfo azzurro sulle nevi della Coppa del Mondo di Sci Alpino. A Cortina d'Ampezzo nello Slalom, successi per B… - Gazzettino : Coppa del Mondo sci paralimpico: il cadorino Renè De Silvestro trionfa nello slalom a Cortina - udcandrano : RT @AntonioDePoli: ????? Complimenti al nostro campione di San Vito di Cadore Renè De Silvestro che ha conquistato l'oro nello slalom categor… - EricPasqualon : RT @AntonioDePoli: ????? Complimenti al nostro campione di San Vito di Cadore Renè De Silvestro che ha conquistato l'oro nello slalom categor… - AntoSaccone : RT @AntonioDePoli: ????? Complimenti al nostro campione di San Vito di Cadore Renè De Silvestro che ha conquistato l'oro nello slalom categor… -

Mikaela Shiffrin a caccia di un nuovo successo, Wendy Holdener e Petra Vlhova proveranno a fermarla. Nessuna italiana in gara in una specialità dove la rinascita è ...Cosi' il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, festeggia l'oro vinto dal cadorino Rene' De Silvestro nello, categoria sitting, delle finali di Coppa del Mondo diParalimpico, di ...Il programma Domani e domenica gli ultimi due giorni della Coppa del Mondo 2022 - 23: sabato è in programma il gigante maschile e lofemminili; domenica lomaschile e il gigante ...

Giorgia Collomb è... profeta in patria: la valdostana conquista lo slalom tricolore degli Aspiranti NEVEITALIA.IT

Sci, slalom femminile Soldeu: orari tv prima e seconda manche e favorite Mikaela Shiffrin a caccia di un nuovo successo, Wendy Holdener e Petra Vlhova proveranno a fermarla. Nessuna italiana in gara ...Due vittorie, e un terzo posto, per gli sciatori paralimpici nella terza e conclusiva giornata delle Finali della Coppa del mondo di Cortina d'Ampezzo, nelle gare di slalom che si sono disputate sulla ...