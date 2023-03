Sci freestyle | Kingsbury e Laffont vincono nelle moguls ad Almaty

(Di venerdì 17 marzo 2023) Ad(Kazakhstan) è andata in scena l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2022-2023 di, disciplina dello sci. Mikaelha trionfato in maniera perentoria con il punteggio di 83.67, riuscendo a dominare nei confronti del kazako Pavel Kolmakov (78.72) e dell’australiano Matt Graham (78.42). Il fresco Campione del Mondo ha conquistato la sua terza vittoria stagionale in questa specialità, affiancati da altri tre secondi posti: non è mai sceso dal podio nel corso di questa annata agonistica nel massimo circuito internazionale itinerante, conquistando la Sfera di Cristallo con pieno merito. Skicross, Coppa del Mondo 2023: Deromedis quinto a Veysonnaz, Mobaerg trionfa dopo una gara pazzesca Sul fronte femminile, invece, si è imposta la francese Perrinecon il punteggio ...

Simone Deromedis ha chiuso al quinto posto nella gara maschile di ski cross a Veysonnaz, valida per la Coppa del mondo di. Il 22enne trentino, neo campione iridato dello ski cross a Bakuriani, non è riuscito a qualificarsi alla Big Final, vincendo senza problemi la finalina, dove figurava anche l'altro ...

09.30 Freestyle, Coppa del Mondo ad Almatay (Kazakistan): moguls ... Mondiali a New Delhi (India): seconda giornata – Diretta streaming sul canale YouTube IBA Boxing. 12.00 Sci alpino, Finali Coppa ...