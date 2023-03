Sci di fondo, Coppa del Mondo Falun 2023: nella 10 km tc vince Kerttu Niskanen, 23ma Caterina Ganz (Di venerdì 17 marzo 2023) Si è disputata la 10 km tc con partenze ad intervalli di Falun, in Svezia, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2022-2023, che ha visto il dominio della finlandese Kerttu Niskanen davanti alla tedesca Katharina Hennig, mentre completa il podio la norvegese Anne Kjersti Kalvaa. Due le azzurre in gara: Caterina Ganz si classifica 23ma, mentre Cristina Pittin è 32ma. Per la gara che apre il weekend sono 51 le iscritte, di cui 50 partenti, tra le quali 12 svedesi: il fine settimana inizia però con la vittoria della finlandese Kerttu Niskanen, la quale rafforza così il pettorale rosso di leader della graduatoria distance, in 27’08?5, davanti alla tedesca Katharina Hennig, seconda a ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 marzo 2023) Si è disputata la 10 km tc con partenze ad intervalli di, in Svezia, valida per ladeldi sci di2022-, che ha visto il dominio della finlandesedavanti alla tedesca Katharina Hennig, mentre completa il podio la norvegese Anne Kjersti Kalvaa. Due le azzurre in gara:si classifica, mentre Cristina Pittin è 32ma. Per la gara che apre il weekend sono 51 le iscritte, di cui 50 partenti, tra le quali 12 svedesi: il fine settimana inizia però con la vittoria della finlandese, la quale rafforza così il pettorale rosso di leader della graduatoria distance, in 27’08?5, davanti alla tedesca Katharina Hennig, seconda a ...

