"Schlein? Impronunciabile: cosa dovrebbe fare", la fucilata di Piero Chiambretti (Di venerdì 17 marzo 2023) "Inviterei la leader del Pd in trasmissione": Piero Chiambretti lo ha detto a proposito del suo nuova programma su Canale 5, La Tv dei 100 e uno. Poi però ha aggiunto: "Schlein è davvero Impronunciabile. dovrebbe darsi un nome d'arte: io opterei per Zorro. Ruba ai ricchi per dare ai poveri". Intervistato da La Stampa, il conduttore ha anche parlato del piccolo schermo in generale: "La tv è fortemente peggiorata: ha perso il suo spirito da sperimentatrice, la competizione tra rete e rete è meno sanguinosa e nessuno ha più voglia di rischiare. D'altronde sono finiti i soldi". In ogni caso, il suo nuovo show ha esordito mercoledì scorso con 2,2 milioni di telespettatori e il 16% di share. A tal proposito Chiambretti ha detto: "Gli ascolti non sono mai stati il mio primo ...

