Schillaci, 'al via tavolo per un'ora su corretti stili di vita dalle elementari' (Di venerdì 17 marzo 2023) Roma, 17 mar. (Adnkronos Salute) - "Abbiamo avviato un tavolo di lavoro insieme ai ministeri dell'Istruzione, Agricoltura e Sport per arrivare ad inserire già a partire dalle scuole elementari un'ora dedicata all'insegnamento dei corretti stili di vita. Perché è proprio dalle scuole che bisogna iniziare, dai più giovani, per trasmettere loro la cultura della prevenzione, per far capire sin da piccoli quanto sia fondamentale avere cura della propria salute". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nel suo intervento alla presentazione a Roma della Settimana della prevenzione oncologica promossa dalla Lilt-Lega italiana per la lotta contro i tumori. Con il lavoro congiunto interministeriale "vogliamo far capire ai bambini fin dall'inizio ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) Roma, 17 mar. (Adnkronos Salute) - "Abbiamo avviato undi lavoro insieme ai ministeri dell'Istruzione, Agricoltura e Sport per arrivare ad inserire già a partirescuoleun'ora dedicata all'insegnamento deidi. Perché è proprioscuole che bisogna iniziare, dai più giovani, per trasmettere loro la cultura della prevenzione, per far capire sin da piccoli quanto sia fondamentale avere cura della propria salute". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio, nel suo intervento alla presentazione a Roma della Settimana della prevenzione oncologica promossa dalla Lilt-Lega italiana per la lotta contro i tumori. Con il lavoro congiunto interministeriale "vogliamo far capire ai bambini fin dall'inizio ...

