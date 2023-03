Scherma | Gran Prix Busan 2023 | 11 fiorettiste azzurre qualificate al tabellone principale

(Di venerdì 17 marzo 2023) Buone notizie per l’Italia delladaldi fioretto a. Sale infatti ad undici, su dodici rappresentati in gara, il numero diche accedono aldella rassegna internazionale coreana. Alle giàVolpi, Palumbo, Cipressa e Favaretto, si aggiungono anche Batini, Mancini, Calissi, Cristino, Rossini, Sinigalia e Tangherlini. Alle prime due è bastata solo la fase a giorni per staccare il pass del, mentre tutte le altre sono passate attraverso le qualificazioni. Unica eliminata Beatrice Monaco, sconfitta nel turno decisivo dalla connazionale Tangherlini. SportFace.

