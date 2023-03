Scherma | annullata la tappa di Coppa del Mondo a Tauber dopo la riammissione dei russi e bielorussi

(Di venerdì 17 marzo 2023) Si sapeva che la decisione presa qualche giorno fa fa avrebbe portato avanti diverse polemiche e capovolgimenti di fronte e così è stato. Ladegli atletie bielonellaha portato infatti all’annullamento delladideldi fioretto femminile di, prevista per il primo fine settimana di maggio. A prendere la decisione è stata Claudia Bokel, presidente della Federazione schermistica tedesca. Queste le sue parole: “La DFB accetta l’esito della votazione di venerdì ma ora vogliamo dare un segnale sul fatto che avremmo voluto un risultato diverso e che ci sono ancora tante questioni aperte dalla Federazione Internazionale che stanno rendendo impossibile lo svolgimento della gara. Di conseguenza sarebbe ...

Il consiglio straordinario della Fie ha stabilito che gli schermidori originari della Russia e della Bielorussia possono riprendere a gareggiare nelle manifestazioni internazionali.