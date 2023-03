Sceicco Al-Thani, pronta la seconda offerta ufficiale per il Manchester United (Di venerdì 17 marzo 2023) Lo Sceicco qatariota Jassim bin Hamad Al Thani formulerà una seconda offerta ufficiale per il Manchester United entro i prossimi 10 giorni.... Leggi su calciomercato (Di venerdì 17 marzo 2023) Loqatariota Jassim bin Hamad Alformulerà unaper ilentro i prossimi 10 giorni....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Sceicco Al-Thani, pronta la seconda offerta ufficiale per il Manchester United: Lo sceicco qatariota Jassim bin Ham… - sportli26181512 : Manchester United, pronta una nuova offerta per il club: Lo sceicco del Qatar Jassim bin Hamad Al Thani farà una se… - LorenzoPuliga : RT @CalcioFinanza: Lo sceicco qatariota Al Thani pronto ad alzare l’offerta per acquistare il Manchester United - CalcioFinanza : Lo sceicco qatariota Al Thani pronto ad alzare l’offerta per acquistare il Manchester United - RenatoSouvarine : RT @Ecatetriformis: La nomina del Ministro degli Esteri del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, a Primo Ministro accelerer… -