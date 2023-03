Scatta l'operazione taglia-tasse: due anni per rivoluzionare il fisco (Di venerdì 17 marzo 2023) Via libera dal Consiglio dei ministri al disegno di legge delega sulla riforma fiscale, con l'obiettivo di «riscrivere completamente l'attuale sistema tributario varato negli anni 70» con l'obiettivo, entro 24 mesi, di «semplificare e ridurre la pressione fiscale, favorire investimenti e assunzioni e instaurare un rapporto tra contribuenti e amministrazione finanziaria nella logica di un dialogo mirato tra le parti secondo le esigenze di cittadini e imprese». Giorgia Meloni, ha parlato di «svolta necessaria al Paese» e «di riforma epocale, organica e strutturale attesa da 50 anni». Ora, delineato il perimetro degli interventi, ci sono due anni di tempo per riempire di contenuti la riforma con i decreti legislativi che in nessun caso potranno causare un aumento della pressione tributaria, il che vuol dire che per ogni intervento ... Leggi su iltempo (Di venerdì 17 marzo 2023) Via libera dal Consiglio dei ministri al disegno di legge delega sulla riforma fiscale, con l'obiettivo di «riscrivere completamente l'attuale sistema tributario varato negli70» con l'obiettivo, entro 24 mesi, di «semplificare e ridurre la pressione fiscale, favorire investimenti e assunzioni e instaurare un rapporto tra contribuenti e amministrazione finanziaria nella logica di un dialogo mirato tra le parti secondo le esigenze di cittadini e imprese». Giorgia Meloni, ha parlato di «svolta necessaria al Paese» e «di riforma epocale, organica e strutturale attesa da 50». Ora, delineato il perimetro degli interventi, ci sono duedi tempo per riempire di contenuti la riforma con i decreti legislativi che in nessun caso potranno causare un aumento della pressione tributaria, il che vuol dire che per ogni intervento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : Rivoluzione #fisco Scatta l'operazione taglia-tasse: l’#Irpef a 3 #aliquote e la revisione Iva #17marzo… - spinelli_idd : Ieri alle 17 in Via suor Celestina Donati c'era questa situazione. A Roma scatta l'operazione SPQR Sono Perenni Que… - CagliariNews24 : Allenamento Cagliari, scatta l’operazione Reggina: la ripresa ad Asseminello. Il report - fcin1908it : VIDEO / Il recupero di Correa, le speranze per Skriniar. Scatta l’operazione Porto - giandomenic45 : RT @Gaetano23216069: @repubblica Ormai fatta la tattica scatta l' operazione... Ora sicuri di essere soccorsi arriverà mezzo mondo....prepa… -

Migrazioni, Wagner, concetti distorti. Le colpevoli mistificazioni Qui scatta la semplificazione: i profughi arrivano perch qualcuno li spinge a partire, e partono ... coinvolgere l'Europa e persino la Nato in un'operazione difensiva che bolli i profughi come "arma ... Ubisoft chiude in Italia Nell'operazione Tencent ha messo sul piatto anche finanza fresca per ripagare i debiti della ... i rischi per le persone, l'economia e l'agricoltura Tra 25 e 26 marzo scatta l'ora legale: le cose da ... In Italia si cercano interpreti che sanno l'ucraino per un "training militare" Si tratta della più grande operazione di questo tipo mai lanciata da Bruxelles. Sedi principali ... i rischi per le persone, l'economia e l'agricoltura Tra 25 e 26 marzo scatta l'ora legale: le cose da ... Quila semplificazione: i profughi arrivano perch qualcuno li spinge a partire, e partono ... coinvolgere l'Europa e persino la Nato in un'difensiva che bolli i profughi come "arma ...Nell'Tencent ha messo sul piatto anche finanza fresca per ripagare i debiti della ... i rischi per le persone, l'economia e l'agricoltura Tra 25 e 26 marzol'ora legale: le cose da ...Si tratta della più grandedi questo tipo mai lanciata da Bruxelles. Sedi principali ... i rischi per le persone, l'economia e l'agricoltura Tra 25 e 26 marzol'ora legale: le cose da ... Barcellona, è scattata l'operazione Pavard: Inter avvisata Calciomercato.com Estorsione di denaro con metodo mafioso: scatta l’arresto per 3 persone a Battipaglia L’operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Battipaglia dimostra l’efficacia del lavoro di contrasto alla criminalità organizzata e alla mafia svolto dalle forze dell’ordine. Grazie ... Elezioni: Corecom, da domani divieto di diffondere sondaggi (ANSA) - TRIESTE, 17 MAR - Da domani, sabato 18 marzo, e fino alla chiusura delle operazioni di voto scatta il divieto di rendere pubblici, o comunque diffondere, i risultati di sondaggi demoscopici ... L’operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Battipaglia dimostra l’efficacia del lavoro di contrasto alla criminalità organizzata e alla mafia svolto dalle forze dell’ordine. Grazie ...(ANSA) - TRIESTE, 17 MAR - Da domani, sabato 18 marzo, e fino alla chiusura delle operazioni di voto scatta il divieto di rendere pubblici, o comunque diffondere, i risultati di sondaggi demoscopici ...