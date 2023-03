Scambio per Dumfries: proposta indecente dalla Premier League (Di venerdì 17 marzo 2023) Denzel Dumfries potrebbe lasciare l’Inter nella prossima estate di calciomercato: occhio ad uno Scambio con il Chelsea per un giocatore che non sta brillando con la squadra di Premier League… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 17 marzo 2023) Denzelpotrebbe lasciare l’Inter nella prossima estate di calciomercato: occhio ad unocon il Chelsea per un giocatore che non sta brillando con la squadra di… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : ?? Oggi è un’occasione in più per ribadire il nostro impegno contro una pratica abominevole che riduce il corpo femm… - ZZiliani : Ancora: essendo la #Juventus quotata in borsa è obbligata a rispettare il principio contabile internazionale IAS 38… - Lilliflo : RT @Rossy_only: ??Ci son parole come bombe che brucian dentro ma non le ascolterò Non lascio vincere la rabbia e cresce come una foresta il… - RaffaeleFitto : Nel giorno di #SanPatrizio ho ricevuto a Roma il Ministro di Stato irlandese per gli affari europei e la difesa,… - CanaYamana : RT @Anna19725: Il segreto della sua popolarità? Lui fa sentire tutti importanti, presta attenzione alla foto affinché ci si possa portare… -