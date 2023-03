Savelli | «Il calcio italiano non deve smettere di lavorare pensando di essere il migliore»

(Di venerdì 17 marzo 2023) Il giornalista Claudiofa il punto sulle squadre italiane che sono andate avanti nelle coppe europee.sottolinea l’importanza del risultato raggiunto, 6 squadre su 7 che si giocheranno i quarti in Champions, Europa e Conference League. Fra queste c’è anche il Napoli, per la prima volta nella sua storia fra le migliori otto d’Europa. Tuttaviascrive che questo risultatoun punto di partenza: “L’errore che ilnonfare ora è pensare diild’Europa. È tipico del nostro Paesedi, investire e alimentare un business quando va bene. Non siamo lungimiranti ma pigri e vanitosi. Non appena qualcosa funziona ...

Lo scrive Claudio su Libero. Stasera, l'Inter, ad Oporto, si gioca i quarti di finale e i ... (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) Come mai Kvara è così decisivo in Serie A Se lo chiede Claudio su Libero. La risposta sta nel fatto che il nostro non è più abituato ad un'alta ...

Kvara è così determinante in Serie A perché non esistono altri che puntano l'uomo, dribblano e tirano come fa lui ...