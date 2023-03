Sassuolo-Spezia oggi in tv, Serie A 2023: orario, canale, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni (Di venerdì 17 marzo 2023) Saranno Sassuolo e Spezia ad aprire la ventisettesima giornata di Serie A 2022-2023. Al Mapei Stadium i neroverdi, che si sono rilanciati in classifica con tre vittorie consecutive, attendono un’avversaria dal morale a mille dopo aver strappato un successo importantissimo contro l’Inter fra le mura amiche. Per i padroni di casa, assente Ruan Tressoldi per squalifica, può dunque tornare titolare Erlic per affiancare Gianmarco Ferrari. A destra ballottaggio tra Toljan e Zortea, mentre l’unico dubbio dalla cintola in su è tra Maxime Lopez e Obiang. Confermatissimo il tridente Berardi-Pinamonti-Laurienté. Nello Spezia ancora assente Reca; dubbi quindi sul modulo iniziale, se confermare il 3-5-2 visto con l’Inter, con il terzetto Ampadu-Caldara-Nikolau avanti a Dragowski ed il duo offensivo ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 marzo 2023) Sarannoad aprire la ventisettesima giornata diA 2022-. Al Mapei Stadium i neroverdi, che si sono rilanciati in classifica con tre vittorie consecutive, attendono un’avversaria dal morale a mille dopo aver strappato un successo importantissimo contro l’Inter fra le mura amiche. Per i padroni di casa, assente Ruan Tressoldi per squalifica, può dunque tornare titolare Erlic per affiancare Gianmarco Ferrari. A destra ballottaggio tra Toljan e Zortea, mentre l’unico dubbio dalla cintola in su è tra Maxime Lopez e Obiang. Confermatissimo il tridente Berardi-Pinamonti-Laurienté. Nelloancora assente Reca; dubbi quindi sul modulo iniziale, se confermare il 3-5-2 visto con l’Inter, con il terzetto Ampadu-Caldara-Nikolau avanti a Dragowski ed il duo offensivo ...

