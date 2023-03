Sassuolo-Spezia | le probabili formazioni

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 17 marzo 2023) Alle ore 18:30 in campo il primo anticipo di Serie A con la sfida tra, ecco leAlle ore 18:30 in campo il primo anticipo di Serie A con la sfida tra, ecco le: Consigli, Zortea, Erlic, Ferrari, Rogerio, Frattesi, Lopez, Henrique, Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Dionisi: Dragowski, Ampadu, Caldara, Nikolau, Amian, Bourabia, Ekdal, Gyasi, Maldini, Agudelo, Nzola. All. Semplici L'articolo proviene da Calcio News 24.