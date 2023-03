Sassuolo-Spezia 1-0, gol di Berardi su rigore (Di venerdì 17 marzo 2023) Roma, 17 mar. (Adnkronos) - Il Sassuolo batte lo Spezia per 1-0 nell'anticipo della 27esima giornata della Serie A 2022-2023. Il successi consente agli emiliani di salire a 36 punti. I liguri rimangono a quota 24. Dopo un primo tempo opaco chiuso sullo 0-0, nella ripresa nessuna delle due squadre sembra in grado di spezzare l'equilibrio. Il risultato si sblocca al 71' quando il Sassuolo ottiene il rigore per un tocco di mano. Berardi non sbaglia, 1-0. Subito dopo prova a raddoppiare Frattesi ma spreca l'occasione, all'80' è Harroui a cercare di chiudere la partita ma la palla finisce sul palo. Sei i minuti di recupero ma tutto resta com'è. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) Roma, 17 mar. (Adnkronos) - Ilbatte loper 1-0 nell'anticipo della 27esima giornata della Serie A 2022-2023. Il successi consente agli emiliani di salire a 36 punti. I liguri rimangono a quota 24. Dopo un primo tempo opaco chiuso sullo 0-0, nella ripresa nessuna delle due squadre sembra in grado di spezzare l'equilibrio. Il risultato si sblocca al 71' quando ilottiene ilper un tocco di mano.non sbaglia, 1-0. Subito dopo prova a raddoppiare Frattesi ma spreca l'occasione, all'80' è Harroui a cercare di chiudere la partita ma la palla finisce sul palo. Sei i minuti di recupero ma tutto resta com'è.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : Spezia 2-1 Inter Bologna 0-0 Lazio Roma 3-4 Sassuolo Milan 1-1 Salernitana. La lotta Champions prosegue con la st… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Il Sassuolo non si ferma: Berardi stende lo Spezia - - MCalcioNews : Serie A, il Sassuolo vince ancora: Berardi stende lo Spezia - ShamsaBatool14 : Sassuolo-Spezia 1-0, goal by Berardi from a penalty – Libero Quotidiano - infoitsport : Il Sassuolo ingrana la quarta, Spezia ko dopo l’impresa con l’Inter -