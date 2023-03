Sassuolo-Spezia 1-0 | gol di Berardi su rigore

(Di venerdì 17 marzo 2023) (Adnkronos) – Ilbatte loper 1-0 nell’anticipo della 27esima giornata della Serie A 2022-2023. Il successi consente agli emiliani di salire a 36 punti. I liguri rimangono a quota 24. Dopo un primo tempo opaco chiuso sullo 0-0, nella ripresa nessuna delle due squadre sembra in grado di spezzare l’equilibrio. Il risultato si sblocca al 71? quando ilottiene ilper un tocco di mano.non sbaglia, 1-0. Subito dopo prova a raddoppiare Frattesi ma spreca l’occasione, all’80’ è Harroui a cercare di chiudere la partita ma la palla finisce sul palo. Sei i minuti di recupero ma tutto resta com’è. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : Spezia 2-1 Inter Bologna 0-0 Lazio Roma 3-4 Sassuolo Milan 1-1 Salernitana. La lotta Champions prosegue con la st… - sassuolo2000 : Ci pensa Berardi: il Sassuolo firma la quarta vittoria consecutiva. Risultato Sassuolo 1 - Spezia 0 -… - Pilo_Betting : ???? Serie A ??? Sassuolo - La Spezia : • Berardi / Lauriente @ 1,8 ? Le duo en forme de Sassuolo qui nous régale av… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Sassuolo-Spezia, Dionisi: “Non era semplice, corrono tanto. Europa? Io andrei cauto” - Mediagol : Sassuolo-Spezia, Dionisi: “Non era semplice, corrono tanto. Europa? Io andrei cauto” -

Leonardo Semplici, allenatore dello Spezia, ha parlato a Dazn dopo il ko con il Sassuolo.

Va dato merito al Sassuolo. Il gol è nato da una nostra indecisione. Questo non ci toglie comunque nulla, siamo venuti qui con personalità". Lo ha dichiarato Leonardo Semplici a Dazn dopo il ko dello ...Partita abbastanza sottotono, troppo impreciso nelle azioni e frettoloso nelle conclusioni Dal 75' Nedim BAJRAMI 6 Fa abbastanza bene in alcune conclusioni, non abbastanza da impensierire la difesa ...