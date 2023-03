(Di venerdì 17 marzo 2023) Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport.: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie Gasport ...

Il Sassuolo ingrana la quarta, Spezia ko dopo l'impresa con l'Inter: 1-0 firmato Berardi - Tanta pericolosità offensiva e quarta vittoria di fila per il Sassuolo. Ma nelle fila dello Spezia continua a dis… - Sassuolo, quarta vittoria di fila: contro lo Spezia decide Berardi su rigore - Il Sassuolo ingrana la quarta: contro lo Spezia la vittoria è di rigore, 1-0 firmato Berardi - Quarta vittoria consecutiva del Sassuolo.

20.25 Calcio, anticipo:- Spezia 1 - 0vittoria consecutiva del Sassuo lo: a Reggio Emilia, i neroverdi superano 1 - 0 lo Spezia, reduce dalla vittoria sull'Inter. Partono forte i liguri, Gyasi e Nzola ...È l'ultima vera emozione prima della paratona di Consigli su Caldara al 96', ilchiude sull'1 - 0 e continua a scalare posizioni in classifica. A breve il servizio completo Tutta la Serie A ......Probabili Formazioni della 27esima giornata di Serie ASassuolo - Spezia venerdì ore 18.30(...00 FIORENTINA (4 - 3 - 3): Terracciano; Dodò, Martinez, Igor, Biraghi; Mandragora, Amrabat, ...

Quarta Categoria, continua il campionato di Sassuolo For Special US Sassuolo Calcio

Basta un calcio di rigore di Berardi al Sassuolo per piegare lo Spezia nella gara di apertura di questa 27ma giornata di Serie A. Al Mapei Stadium i neroverdi ottengono la quarta vittoria consecutiva, ...Quarta vittoria di fila per Dionisi a cui basta un rigore di capitan Berardi: Sassuolo decimo in classifica momentaneamente a -2 dalla Juventus ...