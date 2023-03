Sassuolo | Laurienté | «Sempre convinti della nostra forza»

(Di venerdì 17 marzo 2023), le parole di: «Mi piaceva lo stilesocietà e la filosofia di giocosquadra» L’attaccante delArmandha parlato aNews.netsua esperienza in neroverde. Di seguito le sue parole. SCELTA– «Mi piaceva lo stilesocietà e la filosofia di gioco del. E poi hanno veramente creduto in me fin dall’iniziotrattativa, che è stata lunga e complicata. Sono davvero contentoscelta che ho fatto». ITALIANI FISSATI CON LA TATTICA – «Sì è vero, qui la tattica è molto importante ma questo significa anche che le squadre si muovono d’insieme sia nella fase difensiva che offensiva. ...

L'esterno del Sassuolo Armand Laurienté ha parlato a SassuoloNews, spiegando le ragioni della sua scelta di trasferirsi dal Lorient in Emilia: 'Mi piaceva lo stile della società e la filosofia di gioco del Sassuolo'. I MARCATORI In casa Sassuolo Berardi ha nello Spezia una delle sue vittime preferite con ben 4 gol. Periodo più che positivo anche per Armand Laurienté che nelle ultime sei gare disputate ha segnato 3 gol.