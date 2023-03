Sassuolo | Dionisi | «Piano a parlare di Europa Inizia un altro campionato»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 17 marzo 2023) Alessio, allenatore del, ha parlato dopo la vittoria dei neroverdi contro lo Spezia: le dichiarazioni Alessio, allenatore del, ha parlato a Dazn dopo il successo sullo Spezia. LE PAROLE – «Io ci andrei cauto, andiamo spediti e non dobbiamo permettere che ci intacchino. Tutti erano pronti a criticarci, ma abbiamo fatto già 20 punti nel nuovo anno dopo le prime sconfitte. Oraun, guardando in ogni caso solo a noi. Confermare quanto fatto l’anno scorso è importante e far si che sia possibile tocca a noi. Mesi fa era un’utopia, ora ci serve fare più punti possibili». L'articolo proviene da Calcio News 24.