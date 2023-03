“Sappiate queste cose”. GF Vip 7, nel caos su Antonella tirato in ballo Pier Silvio Berlusconi (Di venerdì 17 marzo 2023) GF Vip, la mamma di Antonella Fiordelisi scrive a Pier Silvio Berlusconi e minaccia querele a Orietta Berti. Non si è per nulla placato lo scontro tra i genitori della schermitrice e il programma di Alfonso Signorini dopo l’attacco della cantante e opinionista nei confronti della gieffina. Nelle ultime ore la signora Milva ha scritto una lettera all’AD di Mediaset lanciando accuse e difendendo a spada tratta la figlia: “Carissimo Pier Silvio, sono una mamma preoccupata per la salute psico-fisica della propria figlia, entrata il 19 settembre nella casa del GFVip, in qualità di schermitrice e modella”. “Premetto che ho apprezzato molto il suo intervento teso a riportare il programma sui giusti binari, intervento dovuto, così ho letto, alla deriva alquanto volgare verso cui lo stesso ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 17 marzo 2023) GF Vip, la mamma diFiordelisi scrive ae minaccia querele a Orietta Berti. Non si è per nulla placato lo scontro tra i genitori della schermitrice e il programma di Alfonso Signorini dopo l’attacco della cantante e opinionista nei confronti della gieffina. Nelle ultime ore la signora Milva ha scritto una lettera all’AD di Mediaset lanciando accuse e difendendo a spada tratta la figlia: “Carissimo, sono una mamma preoccupata per la salute psico-fisica della propria figlia, entrata il 19 settembre nella casa del GFVip, in qualità di schermitrice e modella”. “Premetto che ho apprezzato molto il suo intervento teso a riportare il programma sui giusti binari, intervento dovuto, così ho letto, alla deriva alquanto volgare verso cui lo stesso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... piera_bz : Voi che avete avuto il privilegio di separare il vs patrimonio da quello delle vs società sappiate che se anche que… - AleCaruso87 : RT @Y00ngiJ: Se riguardando un vostro bacio, lui è in queste condizioni, sappiate che è perso, l’avete conquistato. Ori, puoi stare tranqu… - Y00ngiJ : Se riguardando un vostro bacio, lui è in queste condizioni, sappiate che è perso, l’avete conquistato. Ori, puoi s… - tettents : ma che voi sappiate, passano per il pranzo? perché io non posso mangiare queste cose HAHA - durinsland : che imbarazzo... scrivendo queste cose pubblicamente su twitter sappiate che sono così per una (1) sola persona al… -