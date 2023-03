“Sapevano che le bombe ad Arabia saudita ed Emirati potevano colpire i civili in Yemen” | ma il giudice archivia l’inchiesta sui vertici Uama

(Di venerdì 17 marzo 2023) Erano consapevoli che leprodotte dalla Rwm Italia e inviate adedArabi erano destinate al conflitto ine che, quindi, avrebbero colpito anche dei. Nonostante ciò, hanno comunque deciso di rilasciare le autorizzazioni all’export, tra cui la famosa commessa da 20mila(valore totale 411 milioni di euro, la più grande dal dopoguerra per il munizionamento pesante). Dine sono morti tanti, alcuni proprio a causa degli ordigni prodotti in Italia. Ma questo non ha impedito al Gip di accogliere la richiesta dizione presentata dai pm, la seconda dopo che il primol’aveva invece respinta chiedendo un approfondimento nelle indagini, per Michele Esposito, ...

“Sapevano che le bombe ad Arabia saudita ed Emirati potevano colpire i civili in Yemen”: ma il… Il Fatto Quotidiano

non possono far altro che confermare le basi sulle quali si poggia la denuncia, rendendo così errata la decisione del Gip di non procedere anche con le accuse di omicidio colposo e lesioni personali.