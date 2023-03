(Di venerdì 17 marzo 2023) La riforma va oltre la tregua tributaria: si terrà conto se il contribuente non avrà la possibilità di pagare . Concordato preventivo biennale per le imprese: tasse stabilite sulla previsione dei ...

e anzi pronte leper i club che osano rifiutare i tifosi avversari. La libera circolazione delle merci. Anche quando è merce avariata. Abbonati per continuare aSei già abbonato ...Sono previste poipenali piùper le imprese che collaborano e viene introdotta anche l'ipotesi di " sopraggiunta impossibilità di far fronte al pagamento del tributo , non dipendente ...

Sanzioni leggere e controlli soft Il governo vuole un Fisco amico ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Sanzioni leggere e controlli soft Il governo vuole un Fisco amico La riforma va oltre la tregua tributaria: si terrà conto se il contribuente non avrà la possibilità di pagare . Concordato preventivo ...La traduzione del nuovo approccio sull’accertamento passa da sanzioni, penali e amministrative, più leggere. In alcuni casi cancellate. Il disegno di legge delega per la riforma apre una questione ...