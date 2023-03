Santa Maria della Pietà – Nuova Sala Polifunzionale (Di venerdì 17 marzo 2023) Municipio XIV, inaugurata Nuova Sala Polifunzionale Santa Maria della Pietà – Celli: ridiamo dignità a territorio con luoghi per attività sociali e culturali – “Oggi ho presenziato all’inaugurazione della Nuova Sala Polifunzionale del Municipio Roma XIV, all’interno del Padiglione 31, nel Parco di Santa Maria della Pietà. Potrà ospitare mostre, esposizioni ed eventi istituzionali e socioculturali. Sono orgogliosa dell’impegno comune che abbiamo messo tutti per fare sì che questo obiettivo sia stato raggiunto, a partire dal Presidente del Municipio XIV Marco della Porta. “Con questo primo risultato torniamo a ridare ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 17 marzo 2023) Municipio XIV, inaugurata– Celli: ridiamo dignità a territorio con luoghi per attività sociali e culturali – “Oggi ho presenziato all’inaugurazionedel Municipio Roma XIV, all’interno del Padiglione 31, nel Parco di. Potrà ospitare mostre, esposizioni ed eventi istituzionali e socioculturali. Sono orgogliosa dell’impegno comune che abbiamo messo tutti per fare sì che questo obiettivo sia stato raggiunto, a partire dal Presidente del Municipio XIV MarcoPorta. “Con questo primo risultato torniamo a ridare ...

