Sanremo 2023 | multa salatissima alla Rai | “Pubblicità occulta di Ferragni e Amadeus”

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 17 marzo 2023) Da qualche ora a questa parte non si fa che parlare diin merito a quel sospetto diche in molti ipotizzavano durante l’evento. Non a caso, l’uso esagerato di Instagram sul prestigioso palco dell’Ariston ha mosso l’Agcom (autorità per le garanzie nelle comunicazioni) ad indagare sulla questione. Scoperto che non ci sarebbero tracce di contratti con il social network, adesso la Rai potrebbe incappare in unaall’Ariston? Aveva fatto piuttosto discutere l’esagerato utilizzo di Instagram nel corso di. I telespettatori, non a caso, hanno vistolanciare persino il suo ...