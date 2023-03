Sanità Roma, Raggi (M5S): “Bene Rocca su riapertura Forlanini e San Giacomo, da sempre noi ci siamo” (Di venerdì 17 marzo 2023) “Apprendo con piacere che è volontà del neo Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, riaprire il San Giacomo e il Forlanini, ex Ospedali storici di Roma. Si tratta di presidi pubblici fondamentali sul territorio. Personalmente, durante la mia sindacatura, mi sono esposta molto circa entrambe le strutture, chiedendo più volte alla precedente Presidenza regionale ed all’allora Ministro della Salute Speranza di procedere alla loro riapertura. Soprattutto durante la pandemia, è stato chiaro come la carenza di nosocomi abbia determinato una ulteriore difficoltà nella presa in carico dei pazienti. E, a questo proposito, ricordiamo che il Forlanini nacque proprio per il trattamento e la cura delle affezioni respiratorie. Ricordo che in occasione della mia visita, in piena emergenza ... Leggi su italiasera (Di venerdì 17 marzo 2023) “Apprendo con piacere che è volontà del neo Presidente della Regione Lazio, Francesco, riaprire il Sane il, ex Ospedali storici di. Si tratta di presidi pubblici fondamentali sul territorio. Personalmente, durante la mia sindacatura, mi sono esposta molto circa entrambe le strutture, chiedendo più volte alla precedente Presidenza regionale ed all’allora Ministro della Salute Speranza di procedere alla loro. Soprattutto durante la pandemia, è stato chiaro come la carenza di nosocomi abbia determinato una ulteriore difficoltà nella presa in carico dei pazienti. E, a questo proposito, ricordiamo che ilnacque proprio per il trattamento e la cura delle affezioni respiratorie. Ricordo che in occasione della mia visita, in piena emergenza ...

