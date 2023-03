Sanità: convegno dei giovani cardiologi al Consiglio Regionale della Campania (Di venerdì 17 marzo 2023) L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 17 marzo 2023) L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fabiodeiaco : Quel che ho detto sulle aggressioni in sanità in un convegno al ??Senato… ?@SIMEU_EM? #fieridivoi - QSanit : Flash mob al convegno in #Senato dei lavoratori del settore socio-sanitario: “Stop al dumping! No ai contratti pira… - AnsaLombardia : In Ue le malattie cardiovascolari hanno ucciso più del Covid. Il convegno di Motore Sanità al Palazzo Pirelli di Mi… - klinksolutions : #Napoli oggi è uno spettacolo dominato dal #sole e da illustri professionisti del settore sanitario che sono a con… - pianainforma : Documento approvato nel Convegno a Laureana del 13 Marzo 2023 “Sanità e servizi per il rilancio dei borghi interni”… -