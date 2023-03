Sanità: aiuto. Arrivano aumenti su farmaci e visite (Di venerdì 17 marzo 2023) farmaci sempre più cari da una parte, visite mediche sempre più costose e meno accessibili dall’altra. Cosa sta accadendo quindi in questo periodo? Le già persistenti criticità del Sistema sanitario nazionale sono state aggravate negli ultimi mesi dall’inflazione crescente e dall’incremento generalizzato sui prezzi delle forniture, con particolare riferimento ai costi energetici. Sanita?, aiuto. Arrivano aumenti su farmaci e visite – Formatonews.itUno studio ha messo in evidenza che sui circa 1.100 farmaci di fascia C (a totale carico dei pazienti), si riscontrano dei pesanti rincari dei medicinali. Il prezzo di quelli più comuni è aumentato in media del 10,4% tra dicembre e gennaio. Cerchiamo di comprendere meglio di cosa si ... Leggi su formatonews (Di venerdì 17 marzo 2023)sempre più cari da una parte,mediche sempre più costose e meno accessibili dall’altra. Cosa sta accadendo quindi in questo periodo? Le già persistenti criticità del Sistema sanitario nazionale sono state aggravate negli ultimi mesi dall’inflazione crescente e dall’incremento generalizzato sui prezzi delle forniture, con particolare riferimento ai costi energetici. Sanita?,su– Formatonews.itUno studio ha messo in evidenza che sui circa 1.100di fascia C (a totale carico dei pazienti), si riscontrano dei pesanti rincari dei medicinali. Il prezzo di quelli più comuni è aumentato in media del 10,4% tra dicembre e gennaio. Cerchiamo di comprendere meglio di cosa si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tw4ttersucks : @GrandeP70338720 @loris_eccheli @KaiserHHHoppe Non ho capito cosa intendi per strutture di aiuto ai meno abbienti,… - me_desaparecido : RT @GiancarloDeRisi: Io tutti questi competenti a sinistra non li vedo. #Zingaretti era un competente? Ha distrutto la #Sanità del Lazio. #… - RobertoMunarett : RT @GiancarloDeRisi: Io tutti questi competenti a sinistra non li vedo. #Zingaretti era un competente? Ha distrutto la #Sanità del Lazio. #… - piero636 : RT @GiancarloDeRisi: Io tutti questi competenti a sinistra non li vedo. #Zingaretti era un competente? Ha distrutto la #Sanità del Lazio. #… - LuciaSanti5 : RT @GiancarloDeRisi: Io tutti questi competenti a sinistra non li vedo. #Zingaretti era un competente? Ha distrutto la #Sanità del Lazio. #… -

Salute nelle città, protocollo per sinergia tra psicologi e Comuni ... che devono proporsi come garanti di una sanità equa, facendo sì che la salute della collettività ... 'I Comuni sono chiamati ad attrezzarsi per far fronte a nuove esigenze e richieste di aiuto da parte ... Niente sensori per la glicemia a Partinico, bimba di 10 anni costretta a bucarsi le dita Il diabete è un avversario subdolo, difficile da combattere senza l'aiuto della tecnologia. Siamo ... Se mancano anche questi, cosa ci sta offrendo la sanità siciliana". Non riceve i sensori per il controllo della glicemia a Partinico, bimba deve bucarsi le dita Il diabete è un avversario subdolo, difficile da combattere senza l'aiuto della tecnologia. Siamo ... Se mancano anche questi, cosa ci sta offrendo la sanità siciliana". ... che devono proporsi come garanti di unaequa, facendo sì che la salute della collettività ... 'I Comuni sono chiamati ad attrezzarsi per far fronte a nuove esigenze e richieste dida parte ...Il diabete è un avversario subdolo, difficile da combattere senza l'della tecnologia. Siamo ... Se mancano anche questi, cosa ci sta offrendo lasiciliana".Il diabete è un avversario subdolo, difficile da combattere senza l'della tecnologia. Siamo ... Se mancano anche questi, cosa ci sta offrendo lasiciliana". La ricerca ‘c’è’, ma chiede aiuto Panorama della Sanità