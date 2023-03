San Patrizio, le origini di questa festa (Di venerdì 17 marzo 2023) Saint Patrick’s Day, anche detta, in italiano, La festa di San Patrizio. Sebbene sia una festa nata in Irlanda e peculiare della popolazione irlandese, negli ultimi quindici anni è diventata una ricorrenza famosa anche in altri paesi europei, compresa l’Italia, per la stravaganza dei colori, dei grandi cappelli e per il culto della birra. Le origini della festa La festività è dedicata al santo omonimo, San Patrizio, patrono dell’Irlanda, ed è anche festa nazionale. E’ una ricorrenza sentita a livello storico in quanto commemora l’arrivo del cristianesimo in Irlanda durante il quinto secolo d.C., proprio grazie a Patrizio, ai tempi vescovo in Irlanda. In Irlanda le tradizioni dei festeggiamenti della festa di San ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 17 marzo 2023) Saint Patrick’s Day, anche detta, in italiano, Ladi San. Sebbene sia unanata in Irlanda e peculiare della popolazione irlandese, negli ultimi quindici anni è diventata una ricorrenza famosa anche in altri paesi europei, compresa l’Italia, per la stravaganza dei colori, dei grandi cappelli e per il culto della birra. LedellaLa festività è dedicata al santo omonimo, San, patrono dell’Irlanda, ed è anchenazionale. E’ una ricorrenza sentita a livello storico in quanto commemora l’arrivo del cristianesimo in Irlanda durante il quinto secolo d.C., proprio grazie a, ai tempi vescovo in Irlanda. In Irlanda le tradizioni dei festeggiamenti delladi San ...

