Salta l'accordo tra Meta e Siae: rimossa la musica da Facebook e Instagram (Di venerdì 17 marzo 2023) E' Saltato l'accordo tra Siae e Meta, cosa significa questo? In breve, la musica italiana non sarà più disponibile sulle piattaforme Meta, e quindi Facebook e Instagram. I brani musicali saranno definitivamente rimossi dalle librerie musicali di Instagram e Facebook, ovvero dai cataloghi musicali da cui gli utenti scelgono il sottofondo musicale per le loro

Salta l'accordo con Siae: via la musica da Facebook e Instagram Salta l'accordo tra Siae e Meta: d'ora in poi la musica tutelata dalla Società Italiana Autori ed Editori non potrà più essere utilizzata su Instagram e Facebook. "Purtroppo non siamo riusciti a rinnovare il nostro accordo di licenza con la SIAE" si legge nel comunicato di Meta "la tutela dei diritti d'autore e dei compositori e artisti è per noi una... Meta: salta l'accordo con la Siae, stop alla musica sui social di Zuckerberg