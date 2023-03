Salernitana: Sousa 'coraggio e ambizione, così si vince' (Di venerdì 17 marzo 2023) "Arriviamo alla gara con due giorni in meno di lavoro rispetto ai nostri avversari quindi abbiamo cercato di recuperare freschezza". L'allenatore della Salernitana, Paulo Sousa, così alla vigilia del ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 17 marzo 2023) "Arriviamo alla gara con due giorni in meno di lavoro rispetto ai nostri avversari quindi abbiamo cercato di recuperare freschezza". L'allenatore della, Pauloalla vigilia del ...

Salernitana: Sousa 'coraggio e ambizione, così si vince' "Arriviamo alla gara con due giorni in meno di lavoro rispetto ai nostri avversari quindi abbiamo cercato di recuperare freschezza". L'allenatore della Salernitana, Paulo Sousa, così alla vigilia del match con il Bologna. "E' una squadra in salute che fa un gioco moderno con un sistema di gioco molto chiaro e una pressione molto intensa. Abbiamo ... Salernitana - Bologna: la preview, statistiche e probabili formazioni Salerno . Partita suggestiva quella di domani all'Arechi. La Salernitana, rigenerata dalla cura Paulo Sousa, ospita il Bologna guidato da Thiago Motta . La compagine emiliana è probabilmente la vera rivelazione del torneo, avendo ottenuto ben 36 punti e ... Iervolino fa visita alla Salernitana e Sousa carica: 'Tifosi, aiutateci a vincere contro il Bologna' Calcio 2022 - 2023 Serie A Squadra Salernitana Paulo Sousa si accomooda nella sala stampa del centro sportivo Mary Rosy 45' dopo il sorteggio di Champions League. L'Inter, abbinata al Benfica, giocherà dapprima in Portogallo l'11 ...