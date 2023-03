Salario minimo | Meloni dal palco della Cgil | “Non è la strada per raggiungere retribuzioni adeguate Va estesa la contrattazione collettiva”

(Di venerdì 17 marzo 2023) No al, ma si all’estensione. È l’idea di Giorgiache daldel Congressoa Rimini ha ribadito la sua contrarietà alla misura voluta invece da Pd e Movimento 5 stelle. Ricordando il “segnale” che il suo Governo ha voluto dare in questo senso, destinando “300 milioni di euro per un più significativo stipendio per i lavoratoriscuola”, senza contare l’intenzione di “innalzare le pensioni più basse e di tagliare di 2 punti percentuali il cuneo fiscale che il governo precedente aveva immaginato finisse quest’anno”,ha sottolineato: “Vogliamoma voglio ribadire che per ...

'Lavorare per riforma ammortizzatori. RdC ha fallito' . Rispetto al suo rapporto con i sindacati, Cgil in testa, 'considero il confronto sempre produttivo - prosegue Meloni - anche quando non sono d'...L'esempio di Ungheria, Germania o California: aumentare la retribuzione oraria per gli impieghi di routine incrementa la disoccupazione anche a causa dell'intelligenza artificiale. Non lo dite alla ...Parlerà di lavoro, ripeterà che ilnon è 'la soluzione', ma soprattutto sarà questa la 'vetrina' per illustrare le ricette del governo e spiegare la riforma del fisco . Leggi anche ...

Meloni, primo faccia a faccia in Aula con Schlein. La segretaria Pd: “Approvate salario minimo” Il Fatto Quotidiano

Dopo l'incontro di ieri al Congresso della Cgil, i partiti cercano terreni comuni su cui convergere in Parlamento. Tre temi hanno messo d'accordo Schlein, Conte, Calenda e Fratoianni, ma restano ...Roma, 17 mar. (askanews) - "Io credo che l'introduzione di un salario minimo legale non sia la strada più efficace. Per una ragione semplice: temo il rischio che la fissazione per legge diventi non ...