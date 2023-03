Salario minimo, la proposta Schlein per unire le opposizioni (Di venerdì 17 marzo 2023) Se dagli ultimi sondaggi politici risulta che Elly Schlein sta restituendo vigore al Pd ai danni di M5s e Terzo Polo, la neo segretaria Dem prova a trovare un terreno comune con le opposizioni sul Salario minimo, tema particolarmente caro ai 5 stelle che hanno presentato in passato più di una proposta in merito. Giuseppe Conte lo ha rimarcato, anche per non essere scavalcato a sinistra, ma in queste ore è la proposta Schlein a tenere banco, compresa la disponibilità a cambiarla in corsa per fare fronte comune. La proposta in casa CGIL “Io sono disposta da subito a ragionare di come cambiare la nostra proposta e di come trovare una proposta unitaria”, dice Schlein al congresso della Cgil nel confronto ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 17 marzo 2023) Se dagli ultimi sondaggi politici risulta che Ellysta restituendo vigore al Pd ai danni di M5s e Terzo Polo, la neo segretaria Dem prova a trovare un terreno comune con lesul, tema particolarmente caro ai 5 stelle che hanno presentato in passato più di unain merito. Giuseppe Conte lo ha rimarcato, anche per non essere scavalcato a sinistra, ma in queste ore è laa tenere banco, compresa la disponibilità a cambiarla in corsa per fare fronte comune. Lain casa CGIL “Io sono disposta da subito a ragionare di come cambiare la nostrae di come trovare unaunitaria”, diceal congresso della Cgil nel confronto ...

